Napoli | Lorenzo Insigne ha ancora qualche speranza per il Barcellona

Il grande dubbio verrà sciolto solo nelle prossime ore. Si parla di Lorenzo Insigne sull'edizione odierna di Tuttosport, che cerca di analizzare le condizioni fisiche dell'attaccante partenopeo in vista della gara col Barcellona. Il capitano del Napoli era tra gli uomini più in forma della rosa, tanto da aver partecipato a tutte le partite. Perderlo sarebbe un serio problema per Gennaro Gattuso. "Se Lorenzo Insigne, partecipando a tutto l'allenamento con il resto della squadra non avvertisse neanche il minimo dolore, allora certamente parteciperà alla sfida del Camp Nou".

