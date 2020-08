Napoli, ladro intellettuale ruba sedici vinili in libreria: arrestato (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È probabilmente un appassionato di musica l’uomo che ha cercato di rubare sedici vinili da una nota libreria situata nella stazione centrale di Napoli. E’ stato bloccato con la refurtiva, mentre tentava di dileguarsi tra i numerosi clienti di una nota libreria della stazione ferroviaria di Napoli Centrale, un 48enne partenopeo, già noto alle orze dell’ordine. L’uomo è entrato nel negozio e, con estrema disinvoltura, si è impossessato di ben 16 dischi in vinile sottraendoli dallo scaffale. Nonostante l’agile mossa del ladro, il gesto non è passato inosservato agli occhi della vigilanza interna che, immediatamente, ha allertato gli ... Leggi su anteprima24

E' stato bloccato con la refurtiva, mentre tentava di dileguarsi tra i numerosi clienti di una nota libreria della stazione ferroviaria di Napoli Centrale, un 48enne napoletano, già noto alle Forze de

