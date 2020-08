Napoli, immobili del patrimonio comunale per il terzo settore: via alla delibera. Ecco le realtà individuate (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Comune di Napoli approva la delibera proposta dall’assessore al patrimonio, Alessandra Clemente, che riconosce “il valore sociale di realtà operanti nel terzo settore all’interno di beni immobili di proprietà del Comune di Napoli”. A darne notizia è Palazzo San Giacomo che, in una nota, spiega: “Con questa delibera viene fatto un importante passo in avanti verso la messa a regime del funzionamento e di una migliore gestione del patrimonio comunale ad uso non abitativo. Si è proceduto, infatti, ad esprimere gli indirizzi per la regolarizzazione di rapporti con un primo nucleo di importanti soggetti del terzo settore operanti in ... Leggi su ildenaro

