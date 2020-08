MX2, GP Lettonia: erede di Prado cercasi (Di venerdì 7 agosto 2020) I protagonisti del mondiale di motocross MX2 sono pronti a tornare in azione questo weekend sulla pista di Kegums, che affronteranno per ben tre volte consecutive nel nuovo calendario post-Coronavirus. Leggi su motosprint.corrieredellosport

AndreaEttori : ?? manca esattamente una settimana al ritorno del mondiale di Motocross????? ecco gli orari per seguire la prima de… -

Ultime Notizie dalla rete : MX2 Lettonia

Motosprint.it

I protagonisti del mondiale di motocross MX2 sono pronti a tornare in azione questo weekend sulla pista di Kegums, che affronteranno per ben tre volte consecutive nel nuovo calendario post-Coronavirus ...Finalmente ci siamo: l’MXGP affila gli artigli, anzi, le ruote artigliate per riprendere il mondiale da dove lo aveva lasciato, cinque mesi fa, prima che l’emergenza Coronavirus costringesse tutti all ...