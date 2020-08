Museo d'arte moderna di Rimini, presto l'inaugurazione, arrivano un milione e 500mila euro per il completamento (Di venerdì 7 agosto 2020) Il finanziamento sarà operativo non appena verrà formalizzato dal ministro e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 'Un ottimo risultato, perché andrà a coprire parte delle spese per il completamento e l'... Leggi su altarimini

sbonaccini : Dal @_MiBACT 1,5milioni € per il nuovo museo di arte moderna e contemporanea di Rimini, nato grazie all'impegno del… - borghi_claudio : Temo che il prezzo pagato da #Beirut non sia solo in termini di vite. Se non erro vicino al punto dell'esplosione s… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Raffaello Sanzio, Sacra famiglia con l’agnello, 1507, Museo del Prado, Madrid, Spagna.… - RobertoKenn19 : RT @RegioneER: Un milione e 500mila euro per il completamento del PART, il nuovo museo di arte moderna e contemporanea di #Rimini @sbonacci… - RobertoKenn19 : RT @sbonaccini: Dal @_MiBACT 1,5milioni € per il nuovo museo di arte moderna e contemporanea di Rimini, nato grazie all'impegno del sindaco… -