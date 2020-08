Muffa e umidità: e ti ritrovi in trappola (Di venerdì 7 agosto 2020) I guai di una 30enne nel suo appartamento. Ora se ne andrà per questioni mediche. Ma il proprietario non si fa trovare. Leggi su media.tio.ch

Anacond02908039 : @Figa_Nana Serve per non creare muffa sul soffitto visto l'umidità che rilascia il vapore dell'acqua... - espertocasaclim : cosa succede facendo un #cappotto su un #muro interessato da #umidità di risalita? - _b_r_e_h_ : Dico solo che la mia classe (con un'intera parete piena zeppa di muffa e umidità) era il ripostiglio dei bidelli?? O… - vincenzolarosa_ : Se nei polmoni ha muffa questo in quel poco cervello che gli è rimasto ha di sicura una grossa perdita di umidità.… - mikasneck : Guardate che le scuole che abbiamo noi ccciovani sono le stesse che avete avuto voi boomer, tali e quali a come le… -

Ultime Notizie dalla rete : Muffa umidità 30 La migliore materasso ortopedico nel 2020 In base a 938 Recensioni StyleSheets.it