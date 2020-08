MOVIOLA – Juventus-Lione, altro rigore inesistente: Depay con il braccio attaccato VIDEO (Di venerdì 7 agosto 2020) La Juventus trova il gol del pareggio. Nel match contro il Lione, valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020, l’arbitro Zwajer fischia calcio di rigore in favore dei bianconeri per via di un presunto fallo di mano da parte di Depay sulla punizione di Pjanic. Il braccio è assolutamente attaccato il corpo e non sembrano esserci gli estremi per dare la massima punizione, in ogni caso Ronaldo dagli undici metri non sbaglia e fa 1-1. Leggi su sportface

