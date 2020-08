MotoGp – Valentino Rossi e la critica al circuito di Brno: “quante buche, non ci sono soldi per riasfaltare!” (Di venerdì 7 agosto 2020) Solo un 12° posto per Valentino Rossi al termine delle FP2 di Brno. Il ‘Dottore’ ammette di aver fatto qualche errore sul giro veloce, ma si sente ottimista per quanto riguarda il passo gara: “noi stiamo continuando sulla nostra strada, con un assetto molto simile a Jerez. C’è ancora tanto da lavorare, poi oggi non ho guidato benissimo nel giro veloce e infatti sono fuori dalla top 10. Però come passo non sono messo male e mi trovo abbastanza bene. Domani mattina sarà cruciale essere nei primi dieci per entrare direttamente in Q2, poi bisognerà lavorare perché in certi punti della pista non mi sento ancora abbastanza veloce. Però a livello di setting continuiamo su questa via“. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesA rendere il ... Leggi su sportfair

