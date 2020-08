MotoGp, frattura alla tibia per Pecco Bagnaia: necessaria l’operazione chirurgica per il pilota italiano (Di venerdì 7 agosto 2020) Arrivano brutte notizie riguardo le condizioni di Pecco Bagnaia, protagonista di una brutta caduta nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Brno. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl pilota del Team Pramac ha riportato la frattura della tibia destra, che necessita di un’operazione chirurgica da svolgere nel minor tempo possibile. In queste ore, il rider italiano si sta sottoponendo anche ad una risonanza magnetica, utile per valutare eventuali danni ai legamenti. Bagnaia ovviamente non potrà correre a Brno domenica e salterà anche il prossimo appuntamento di Zeltweg, dove dovrebbe essere sostituito da Michele Pirro.L'articolo MotoGp, frattura alla ... Leggi su sportfair

