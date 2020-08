MotoAmerica: di corsa da Road Atlanta a Pittsburgh (Di venerdì 7 agosto 2020) Il MotoAmerica non si ferma per la prima volta in questa stagione. Dopo le due gare in Georgia sul tracciato di Road Atlanta, Beaubier e soci sono pronti a spostarsi subito in Pennsylvania per il ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : MotoAmerica corsa MotoAmerica: di corsa da Road Atlanta a Pittsburgh Motosprint.it MotoAmerica: di corsa da Road Atlanta a Pittsburgh

Il MotoAmerica non si ferma per la prima volta in questa stagione. Dopo le due gare in Georgia sul tracciato di Road Atlanta, Beaubier e soci sono pronti a spostarsi subito in Pennsylvania per il quar ...

MotoAmerica: bottino pieno per Beaubier a Road Atlanta

Nella prima corsa il campione in carica ha lasciato sfogare il suo compagno di box Jake Gagne per poi sferrare l’attacco decisivo dopo metà gara, vincendo con oltre 4” di vantaggio. Terzo appunto Matt ...

Il MotoAmerica non si ferma per la prima volta in questa stagione. Dopo le due gare in Georgia sul tracciato di Road Atlanta, Beaubier e soci sono pronti a spostarsi subito in Pennsylvania per il quar ...Nella prima corsa il campione in carica ha lasciato sfogare il suo compagno di box Jake Gagne per poi sferrare l’attacco decisivo dopo metà gara, vincendo con oltre 4” di vantaggio. Terzo appunto Matt ...