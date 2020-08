Moto GP, GP Repubblica Ceca 2020. Morbidelli: “Soddisfatto della prima giornata” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Sono molto soddisfatto di questo primo giorno, siamo partiti con il piede giusto. A Jerez eravamo veloci e anche qui lo siamo“. Lo ha detto Franco Morbidelli al termine delle prove libere del venerdì del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP: “Siamo messi bene nel giro secco – commenta il pilota italiano di origini brasiliane della Yamaha Petronas – dal punto di vista del passo dobbiamo capire quale gomme usare per qualifica e gara“. E sull’infortunio occorso nelle libere 1 a Francesco Bagnaia, che ha riportato una frattura alla tibia: “Mi dispiace un sacco per Pecco, una caduta così non ci voleva. Spero che guarisca presto e lo abbraccio forte”. Leggi su sportface

A Jerez eravamo veloci e anche qui lo siamo“. Lo ha detto Franco Morbidelli al termine delle prove libere del venerdì del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP: “Siamo messi bene nel giro secco ...

MotoGP Brno, FP2: Quartararo il più veloce

Miglior tempo per Fabio Quartararo, davanti a Franco Morbidelli e Miguel Oliveira. Male gli altri italiani: Valentino Rossi 12esimo; Danilo Petrucci 14esimo; Andrea Dovizioso 15esimo, purtroppo fuori ...

