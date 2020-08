Morto Wayne Fontana, star della musica anni Sessanta (Di venerdì 7 agosto 2020) Il frontman dei Mindbenders, Wayne Fontana, è Morto all’età di 74 anni: è stato una star della musica anni Sessanta, con grandi successi. Il cantante di “Game Of Love” Wayne Fontana è Morto all’età di 74 anni. Il frontman dei Mindbenders, vero nome Glyn Geoffrey Ellis, è Morto giovedì allo Stepping Hill Hospital di Stockport … Leggi su viagginews

Il cantante di "Game Of Love" Wayne Fontana è morto all'età di 74 anni. Il frontman dei Mindbenders, vero nome Glyn Geoffrey Ellis, è morto giovedì allo Stepping Hill Hospital di Stockport con la sua ...