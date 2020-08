Morto Ivo Galletti: il papà della mortadella aveva 100 anni (Di venerdì 7 agosto 2020) Si è spento a Bologna Ivo Galletti: è Morto il “papà” della mortadella. Fondatore del Colosso Alcisa e ambasciatore del salume più tipico della città emiliana. aveva compiuto cento anni lo scorso marzo, in pieno lockdown, e se ne è andato ieri nella città che con la sua professione ha più rappresentato. È Morto a Bologna Ivo Galletti, storico imprenditore del capoluogo emiliano che con il colosso Alcisa è divenuto il “papà” della mortadella, il salume più tipico della città. L’origine della sua attività risale all’immediato secondo dopo ... Leggi su bloglive

il Resto del Carlino

È morto ieri Ivo Galletti, cavaliere del Lavoro e papà del colosso della mortadella Alcisa di Bologna. L'imprenditore originario di Piumazzo, frazione del comune di Castelfranco Emilia (Modena) e avev ...