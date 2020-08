Moretuzzo: “Sconcertante vicinanza tra Lega e CasaPound, Fedriga prenda le distanze” (Di venerdì 7 agosto 2020) «È inaccettabile che, a pochi giorni dall’irruzione squadrista in Consiglio regionale, alla conferenza stampa organizzata stamattina dalla Lega e dal presidente Fedriga davanti all’ex caserma Cavarzerani ci fossero anche i rappresentanti di CasaPound che hanno violato l’aula del Consiglio, guidati ancora una volta dal segretario provinciale di Trieste, Francesco Clun, che, proprio per la gravissima azione di martedì scorso, è stato sospeso dal suo impiego in Regione – afferma il segretario del Patto per l’Autonomia e capogruppo in Consiglio regionale, Massimo Moretuzzo –. Ed è inquietante che, invece di allontanarli, il presidente Fedriga si sia intrattenuto con gli esponenti di estrema destra presenti, cercando addirittura di ... Leggi su udine20

