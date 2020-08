Monza, Mirko Maric è arrivato in Italia (Di venerdì 7 agosto 2020) Con un volo da Zagabria, Mirko Maric, nuovo attaccante del Monza è atterrato a Linate. All’ora di pranzo il giocatore è atterrato con un volo privato dopo esser stato acquistato dall’Osijek per 4.5 milioni di euro. Il giocatore in Croazia ha segnato 20 gol nell’ultimo campionato ed è pronto ad aggiungersi nel reparto offensivo all’ex Lech Poznan Christian Gytkjaer. Terzo colpo complessivo dei brianzoli che hanno ingaggiato anche Andrea Barberis. Leggi su sportface

