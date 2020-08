Monza, colpo Maric: in arrivo dalla Croazia… col jet privato di Berlusconi (Di venerdì 7 agosto 2020) Mirko Maric inizia a far parlare di sé. L'attaccante croato sarà presto ufficializzato dal Monza che per averlo subito a disposizione per le visite mediche e la firma nel contratto non ha atteso troppo e gli ha messo a disposizione... il jet privato di Berlusconi.Mirko Maric: dalla Croazia al Monzacaption id="attachment 1003223" align="alignnone" width="570" Mirko Maric (getty images)/captionMaric arriverà in Italia in queste ore per quelle che saranno le solite prassi di routine prima della firma sul contratto che lo legherà al Monza. Galliani e Berlusconi stanno facendo le cose in grande col sogno, e obiettivo, dichiarato di provare a centrare la Serie A. ... Leggi su itasportpress

