Monza, anziana morta in ospedale: marito confessa l'omicidio (Di venerdì 7 agosto 2020) commenta Un uomo di 80 anni è stato arrestato per aver ucciso la moglie, Teresa Rosalba Rocca, di 86 anni, deceduta all'ospedale a Vimercate dopo tre giorni di agonia. L'uomo il 4 agosto chiamò i ... Leggi su tgcom24.mediaset

