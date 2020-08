Montevarchi, a Ferragosto evento conclusivo dell' "estate 2020" (Di venerdì 7 agosto 2020) ... nello specifico evento che interessa cliccando sul link nello spazio dedicato ai biglietti - inviando una mail a: serviziocultura@comune.Montevarchi.ar.it - telefonando al numero 055.9108212, dal ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Montevarchi Ferragosto

LA NAZIONE

Arezzo, 7 agosto 2020 - Si conclude al Chiostro di Cennano la stagione estiva organizzata dal Comune di Montevarchi in collaborazione con il mondo associativo culturale del territorio dal titolo “Mont ...E non la farà il Cine 8 di Montevarchi, che già aveva preannunciato che avrebbe riaperto dopo Ferragosto con il classico cartone di mezza estate. Lui, "Onward". In attesa del Disney più atteso, Mulan, ...