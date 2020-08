Mondo dello sport in lutto: il campione è morto a soli 27 anni d’infarto durante l’allenamento (Di venerdì 7 agosto 2020) Tragedia nel Mondo del basket. Un malore nel corso di un allenamento è stato fatale a Michael Ojo. Per il cestista classe 1993 non c'è stato nulla da fare, con i soccorsi che non sono riusciti ad evitarne il decesso. Un attacco cardiaco fulminante per il gigante nigeriano che stava effettuando un provino in terra serba per provare a convincere il Partizan Belgrado a puntare su di lui nella prossima stagione. Basket in lutto, Michael Ojo morto durante un allenamento Un infarto durante una sessione di allenamento individuale non ha lasciato scampo a Michael Ojo. Il gigante nigeriano 27enne è stato colpito da un attacco cardiaco mentre era in Serbia alle prese con un test per convincere il Partizan Belgrado a puntare su di lui. La Stella Rossa, team in cui Ojo aveva ... Leggi su howtodofor

FedericoDinca : A causa della ripresa dei contagi, in alcuni Paesi del mondo sono state di nuovo inasprite le misure per il conteni… - paolaokaasan : RT @paolaokaasan: @ImolaOggi C'è una lunga lista....... TUTTI i favorevoli al vaccino! Personaggi del mondo 'molto vario' dello spettacolo,… - tiziana23533223 : RT @mariocavallaro: I detrattori del governo ne criticano la decisione, rivelatasi prudente e saggia sulla base dei risultati oggettivi, di… - AlessioCisla : RT @TEDxCortina: @Gio_Skirt, capitano della nazionale di pallacanestro femminile, ci restituisce la positività emersa durante questo period… - UgoSais : @EmeParonzini Ci sono casi di inquilini che aspettano l'esecuzione dello sfratto per acquistare maggior punteggio n… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo dello Tragedia nel mondo dello sport: si è spento Michael Ojo. Oggi Treviso Fisco: commercialisti, ok sindacati, sciopero è inevitabile

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - "La proclamazione ufficiale dello sciopero da parte delle sigle sindacali dei commercialisti è una scelta giusta e inevitabile che trova il pieno sostegno del Consiglio naziona ...

Mondo Rai/ Novità e appuntamenti

A “Linea Blu”, sabato 8 agosto alle 14.00 su Rai 1, Donatella Bianchi racconterà uno dei tratti costieri più belli della Calabria: la Costa degli Dei. Lungo questo tratto di spiagge e falesie, si trov ...

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - "La proclamazione ufficiale dello sciopero da parte delle sigle sindacali dei commercialisti è una scelta giusta e inevitabile che trova il pieno sostegno del Consiglio naziona ...A “Linea Blu”, sabato 8 agosto alle 14.00 su Rai 1, Donatella Bianchi racconterà uno dei tratti costieri più belli della Calabria: la Costa degli Dei. Lungo questo tratto di spiagge e falesie, si trov ...