Modalità incognito, a cosa serve e quando usarla (Di venerdì 7 agosto 2020) Volete fare una ricerca in rete o visitare alcuni siti web, ma non volete che venga violata la vostra privacy? Preferite che la vostra cronologia non venga salvata? Non volete che i cookie traccino le vostre preferenze di navigazione e i vostri dati? Allora il metodo migliore, è quello di utilizzare la modalità incognito. E’ presente in tutti i browser (da Chrome a Safari, da Edge e FireFox a Opera) e permette di navigare in rete tutelando molti aspetti della privacy. Per ogni browser, questa modalità presenta diverse caratteristiche. L’unico fattore comune è che nessuno di questi registra cronologia e cookie. Per capire quale fa al caso nostro, bisogna verificare per ognuno di essi quali dati vengano nascosti o cancellati. Ecco quindi quando utilizzarla e perché. Modalità ... Leggi su quotidianpost

goccedicristall : @louxhart Ecco perché esiste la modalità in incognito hahahahahaha - FlixBus_IT : @tizzif71 Ciao, hai provato a cancellare la cronologia, cache e i cookies? Anche utilizzare la modalità in incognit… - focusTECHit : La modalità di navigazione in incognito non è così efficace come credi - | - jacarhd : La sua modalità incognito non è semplicemente una scheda la cui cronologia non viene salvata, ma pare sia direttame… - PandArancio : L'unica volta che i miei genitori mi hanno beccato con Chrome in modalità in incognito stavo cercando un tweet di B… -

Ultime Notizie dalla rete : Modalità incognito Informativa sulla privacy e utilizzo di cookie Studio Cataldi