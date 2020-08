MiSE, startup innovative costituite online: fotografia al 30 giugno (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Al 30 giugno 2020, sono 3.167 le startup innovative avviate grazie a una modalità di costituzione digitale e gratuita. È quanto emerge dalla 16esima edizione del Rapporto trimestrale di monitoraggio pubblicato in data odierna dal MiSE, in collaborazione con Unioncamere e InfoCamere. Grazie a questa misura, operativa a partire dal luglio del 2016, gli imprenditori innovativi italiani possono costituire la propria startup secondo una modalità interamente digitalizzata, con il supporto tecnico della propria Camera di Commercio (CCIAA) o in totale autonomia. L’esenzione dall’atto notarile consente un risparmio medio sui costi d’avvio stimato in circa 2mila euro. Oltre a descrivere la distribuzione territoriale del fenomeno, il Rapporto si concentra ... Leggi su quifinanza

