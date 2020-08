Milano zavorra gli altri Listini europei che sono in rosso (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Seduta negativa per la Borsa di Milano che resta la peggiore in UE, scontando il round di risultati semestrali pubblicati questa settimana. A frenare il mercati concorrono le tensioni USA-Cina, il dilagare dei contagi di Covid-19 nel mondo e l’attesa per il rapporto del mercato del lavoro americano. Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,45%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +147 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,94%. Tra i mercati del Vecchio Continente contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,49%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,41%, e Parigi scende dello 0,71%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell’1,07% sul FTSE MIB. Tra le migliori azioni italiane ... Leggi su quifinanza

Piazza Affari frena ma non frana. La Borsa italiana paga dazio agli scalper

Dopo tre sedute consecutive al rialzo, Piazza Affari frena, ma non frana. La Borsa di Milano subisce una giornata di stop, la prima della settimana, che ferma momentaneamente il recupero dei prezzi. I ...

