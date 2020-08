Milano-Sanremo 2020, i favoriti della vigilia: Nibali pronto a provarci, Van Aert in formissima (Di venerdì 7 agosto 2020) I favoriti e i possibili protagonisti della Milano-Sanremo 2020, prima Classica Monumento di questa particolare stagione del ciclismo internazionale. Tantissimi i grandi nomi attesi sul lungomare ligure a giocarsi una delle corse di un giorno più prestigiose del calendario. Non cambia il finale storico della corsa, con Cipressa e Poggio prima dell’arrivo ormai consueto in Via Roma: tra le maggiori incognite, oltre alle novità del percorso nella parte centrale, ci sono il gran caldo e i ben 299 chilometri che i corridori dovranno affrontare. Andiamo quindi a scoprire insieme i favoriti della vigilia e le varie possibilità che la Sanremo 2020 potrebbe ... Leggi su sportface

