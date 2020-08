Milan, possibile scambio tra Paquetà-Milenkovic con la Fiorentina (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Milan e la Fiorentina starebbero studiando uno scambio tra Paquetà e Milenkovic secondo quanto riportato da SportMediaset Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di SportMediaset, il Milan e la Fiorentina starebbero valutando uno scambio tra Paquetà e Milenkovic nella sessione estiva di mercato. I due club stanno valutando uno scambio di prestiti con diritto di riscatto. La società rossonera è alla ricerca di un nuovo difensore centrale e Milenkovic rappresenterebbe il profilo giusto per Stefano Pioli. Paquetà non rientra invece più nei piani dell’ex allenatore proprio dei viola e Iachini apprezzerebbe molto il centrocampista. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

In casa Milan continuano le trattative per il rinnovo (importantissimo) di Zlatan Ibrahimovic e, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la firma dell’attaccante potrebbe arrivare in que ...

Cambio di rotta per la Roma calcio. La società giallorossa ha cambiato proprietà in queste ultime ore e il passaggio definitivo avverrà entro il 31 agosto. Friedkin nuovo proprietario, il texano verse ...

