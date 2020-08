Milan, il mercato dipende da Ibrahimovic: dopo il rinnovo dello svedese via alla campagna di rafforzamento (Di venerdì 7 agosto 2020) Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è il prossimo passo che il Milan ha intenzione di compiere, pare che la trattativa sia ormai arrivata ai dettagli, con lo svedese che andrà a firmare un contratto da sei milioni netti a cui si aggiungeranno ricchi bonus. Foto Getty / Paolo RattiniCome è noto, il gigante di Malmoe ama le sfide e per questo non intende rinunciare a quegli obiettivi personali che possono aiutare anche l’intera squadra. Nell’accordo dunque dovrebbero esserci 500 mila euro in più in caso di accesso alla prossima edizione della Champions altri 500 mila in caso di vittoria dell’Europa League. Target difficili da raggiungere, ma proprio per questo molto appetiti da Ibrahimovic, che ha sempre dimostrato di sapersi prendere ... Leggi su sportfair

Affaritaliani : Maglie, mercato, nuovo San Siro Ecco perché Arnault vuole il Milan - DT_1979 : #Torreira Tanto ormai sul mercato del Milan, qualsiasi nome esca, o si chiude in 48 ore oppure è una Fake - milansette : Milan, Ibra decide anche il mercato: occhi su Milenkovic e Bakayoko - SimoneFracassi : Non si potrebbe chiamare Mendes per mediare la cessione di Calabria al Burnley per 30 milioni? Saremmo a posto, plu… - Teo__Visma : @nicolasbettoni8 E che ne so. Ha senso lamentarsi sotto ogni tweet che faccio per il mercato del Milan? Avessi pote… -