Milan Ibra, per il rinnovo si lavora ad un anno di contratto (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Milan e l’entourage di Zlatan Ibrahimovic stanno lavorando per prolungare il contratto dell’attaccante di un anno Filtra ottimismo per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic al Milan. La società rossonera e l’agente del calciatore svedese, Mino Raiola, stanno lavorando di comune volontà ad prolungamento di contratto di un anno. L’attaccante continuerebbe così ad indossare la maglia rossonera anche nella stagione 2020/2021. Nella scorsa stagione Ibrahimovic ha realizzato ben dieci gol e cinque assist in solo mezzo campionato. La sua permanenza sarebbe fondamentale per Stefano Pioli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

