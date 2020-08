Migranti: Salvini, 'governo spalanca porti e mette in pericolo salute italiani' (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "A Treviso 233 immigrati positivi nell'ex caserma Serena (che si aggiungono a 11 operatori), in provincia di Matera 20 immigrati positivi nella struttura di accoglienza di Ferrandina, in tutta la Sicilia 30 nuovi positivi di cui la metà è di immigrati: il governo che spalanca i porti mette in pericolo l'Italia”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini. Leggi su iltempo

