Migranti, hanno ridotto Milano un dormitorio pubblico. Ecco il video della vergogna (Di venerdì 7 agosto 2020) Migranti che dormono tranquillamente per terra. Accade a Milano davanti alla stazione centrale. A riprenderli è stata Silvia Sardone, eurodeputato della Lega. «Milano come Lampedusa: dormitorio e campo per clandestini», ha poi scritto su Facebook pubblicando anche il video. «Guardate queste scene in stazione centrale. Immigrati che dormono per terra davanti alla stazione, nelle aiuole, nelle gallerie. E poi spaccio, risse, aggressioni, rapine e purtroppo anche violenze sessuali. Le scelte del governo e del Comune a guida Pd sono vergognose». Le immagini scorrono si vedono Migranti distesi davanti alla piazza e nei giardini. Migranti che dormono davanti alla stazione «Eccomi – dice Sardone ... Leggi su secoloditalia

20 migranti positivi a Matera. "Alcuni scappati dal centro d'accoglienza"

Continuano le fughe di disperati. Da Sud a Nord si moltiplicano i migranti infetti da Covid-19 che abbandonano la quarantena senza alcun permesso delle autorità. Scappano dagli hotspot e fanno perdere ...

Lampedusa, l'immigrato all'hotspot: "Mangiamo male e c'è troppa ressa. L'Italia deve darci casa e lavoro"

Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la nave che sta raggiungendo il porto di Augusta (Siracusa) farà rifornimento e poi tornerà a Lampedusa per proseguire il trasbordo dei migranti. 06 agosto 2020 a.

