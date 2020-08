"Migranti hanno mangiato i miei cani" ​E adesso è il caos a Lampedusa (Di venerdì 7 agosto 2020) Federico Garau Una situazione fuori controllo quella che si registra nell'isola: i residenti sono costretti a vivere in condizioni igieniche e sanitarie rischiose Una situazione drammatica quella vissuta quotidianamente dagli abitanti di Lampedusa, frustrati dalla politica dei porti aperti sostenuta dal governo e costretti a fronteggiare dei rischi sanitari di cui tanti si dimenticano in nome di un'accoglienza indiscriminata che deve prevalere su tutto. Lo sanno bene coloro che possono toccare con mano il collasso dell'hotspot di Contrada Imbriacola e verificare al contempo che a poco è servito trasferire circa 350 clandestini a bordo della nave Azzurra, affittata ad hoc dall'esecutivo, se gli arrivi proseguono senza sosta. E tutto ciò che accade attorno al centro d'accoglienza è lo specchio di una ... Leggi su ilgiornale

fattoquotidiano : Senaldi annuncia la prima pagina di Libero su La7: “Migranti hanno mangiato i cani di un agricoltore”. E i condutto… - F_DUva : Dopo l'intervento del ministro @luigidimaio, le autorità tunisine oggi hanno assicurato che metteranno in campo nuo… - AnnalisaChirico : ‘Se il promo per il turismo sono i migranti che sbarcano tra i bagnanti stiamo freschi. Gli italiani hanno trascors… - lucy37059366 : RT @francotaratufo2: “Migranti hanno mangiato i cani di un agricoltore”. #Senaldi annuncia la prima pagina di Libero su La7 e i conduttori… - sabribri1977 : RT @doluccia16: Una donna di #Lampedusa si lamenta che i migranti hanno mangiato i suoi quattro cani. ?? Siete fortunati che ancora non hann… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti hanno “Migranti hanno mangiato i cani di un agricoltore”. Senaldi annuncia la prima pagina di Libero su… Il Fatto Quotidiano Migranti, l'Onorevole Patelli (Lega): "Dal Governo servono i fatti"

“Lo scempio perpetrato da questo Governo, soprattutto in materia di immigrazione, è ormai sotto gli occhi di tutti. E di certo non possono tranquillizzare le parole del Ministro dell’Interno Lamorgese ...

Covid19, al San Paolo Palace uno striscione di CasaPound contro l’immigrazione

E’ stato affisso a pochi metri dall’entrata del San Paolo Palace uno striscione che riporta la scritta “Palermo 2020: zero turisti, immigrati 100 (40 positivi)” recante la firma di CasaPound. Il rifer ...

“Lo scempio perpetrato da questo Governo, soprattutto in materia di immigrazione, è ormai sotto gli occhi di tutti. E di certo non possono tranquillizzare le parole del Ministro dell’Interno Lamorgese ...E’ stato affisso a pochi metri dall’entrata del San Paolo Palace uno striscione che riporta la scritta “Palermo 2020: zero turisti, immigrati 100 (40 positivi)” recante la firma di CasaPound. Il rifer ...