Migranti: Candiani (Lega), 'tendopoli Vizzini resa governo incapace' (Di venerdì 7 agosto 2020) Palermo, 7 ago. (Adnkronos) - "Comprendo il tentativo della Prefettura di Catania di tranquillizzare i sindaci e i cittadini del Calatino ma purtroppo la tendopoli a Vizzini non è una precauzione ma la resa di un governo incapace di gestire l'immigrazione”. L afferma il segretario regionale della Lega in Sicilia Stefano Candiani commentando la nota della Prefettura di Catania dove "si precisa che il centro di accoglienza verrebbe attivato solo in via residuale qualora i mezzi navali non fossero in grado di accogliere ulteriori Migranti da porre in isolamento fiduciario". “È inevitabile - continua Candiani - che l'erigenda tendopoli di Vizzini venga prima o poi riempita di ... Leggi su iltempo

«In una terra dove i servizi e le infrastrutture per i siciliani vanno a rilento è davvero paradossale che una mega tendopoli per migranti venga messa in piedi in pochissimi giorni. Ci stanno rifiland ...

