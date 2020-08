Migranti, altri 250 sbarchi a Lampedusa. Il sindaco: “Hotspot stracolmo, chi arriva resta sul molo” (Di venerdì 7 agosto 2020) Migranti, altri 250 sbarchi a Lampedusa. Il sindaco. Dopo lo sbarco di altri 250 Migranti a Lampedusa, il sindaco Totò Martello ha rivolto un appello al governo per evitare che la situazione nell’hotspot siciliano vada definitivamente fuori controllo: “Ci sono mille persone, è stracolmo e ora è chiuso. I Migranti che arriveranno dovranno stare sul molo Favaloro. Va organizzato l’immediato trasferimento”. “Ci sono mille persone, è stracolmo e ora è chiuso. I Migranti che arriveranno dovranno stare sul molo Favaloro. Va organizzato l’immediato trasferimento”. A ... Leggi su limemagazine.eu

TRIESTE - Francesco Clun, il segretario provinciale di CasaPound, che tre giorni fa ha guidato il blitz dei neofascisti in Consiglio regionale a Trieste durante una discussione sui migranti, non torne ...

