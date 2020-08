Meteo: previsioni per domani sabato 8 agosto 2020 (Di venerdì 7 agosto 2020) Come indicano le previsioni Meteo per domani sabato 8 agosto 2020 la bassa pressione a poco a poco si allontanerà dal nostro paese, lasciando posto a un clima in prevalenza estivo e soleggiato. Tempo stabile su tutta Italia, con qualche addensamento all’estremo Sud, accompagnato da temporali e acquazzoni a ridosso dell’Appennino e nelle zone interne del Salento, ma saranno dei fenomeni di passaggio. Sono attesi anche temporali di calore anche sui rilievi alpini. Temperature in aumento. Nord: previsioni domani sabato 8 agosto 2020 Secondo le previsioni Meteo domani ci sarà tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su ... Leggi su giornal

