Meteo Italia post Ferragosto: cambia tutto, vi spieghiamo perché (Di venerdì 7 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Partiamo dal presupposto che sino a Ferragosto i modelli matematici di previsione stanno mantenendo una linearità buona e possiamo affermare che le condizioni Meteo climatiche saranno pienamente estive. L’alta pressione, che ultimamente si è concessa una pausa, sta tornando sui suoi passi e a cominciare da ovest prenderà il sopravvento nel corso del weekend. In molti ci state domandando se e quanto farà caldo, la risposta è che sì, farà caldo ma osservando le proiezioni termiche per il momento possiamo dirvi che molto probabilmente non si raggiungeranno i picchi eccezionali dei giorni scorsi. Le isoterme saranno importanti, soprattutto su alcune regioni, ma avremo modo di parlarne ... Leggi su meteogiornale

