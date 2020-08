Meteo d’Agosto ostile: subito forte ondata di caldo sino 45°C (Di venerdì 7 agosto 2020) Sul Meteo di agosto incombe una nuova ondata di calore che inizierà a partire da questo fine settimana, con la temperatura che salirà sensibilmente ben oltre la media. Le aree maggiormente colpite dal nuovo evento saranno inizialmente quelle occidentali, in specie la Sardegna dove la colonnina di mercurio salirà oltre i 40° centigradi in varie località delle zone interne. Invasione di aria calda verso le nostre città. Credit foto iStock. Ci attendiamo che in zone particolarmente soggette a forti escursioni termiche, la temperatura possa salire fin sino i 45° centigradi. Ultime proiezioni prospettano eccessi termici anche nel Centro Italia, con valori sino a 43°C. Ma andrà anche peggio in Francia e ovest Germania, dove si verificherà ... Leggi su meteogiornale

