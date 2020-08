METEO 7 Giorni: ritorna l’anticiclone con SOLE e CALDO, ma ultimi temporali (Di venerdì 7 agosto 2020) METEO SINO AL 13 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE Una goccia d’aria fredda, eredità della saccatura che aveva portato il grosso sconquasso METEO della prima parte della settimana, si mantiene quasi stazionaria tra l’Egeo, l’Adriatico Meridionale e il Mar Ionio. Il vortice di bassa pressione tende lentamente a perdere energia, ma è in grado di influenzare il METEO sulle regioni meridionali dell’Italia, dove ritroviamo frequenti temporali. Il bel tempo è tornato invece ad affermarsi pienamente sul Centro-Nord dell’Italia, dove la rimonta dell’anticiclone da ovest ha riportato la vera estate, con temperature in aumento. L’anticiclone si accompagna alla risalita d’aria molto calda, che tuttavia investe soprattutto le nazioni dell’Europa ... Leggi su meteogiornale

