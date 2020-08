Meteo 7 agosto 2020: le previsioni per la giornata di oggi (Di venerdì 7 agosto 2020) Estate in sella, ma non per tutti. Sole al centro nord, temporali al Sud. Vediamo le previsioni Meteo per oggi 7 agosto 2020. Un vortice di bassa pressione insiste sulle regioni meridionali, apportando tempo molto instabile con rovesci e temporali in un contesto termico piuttosto fresco. Ben diversa la situazione al centro nord, dove l’anticiclone delle Azzorre è padrone della situazione con cieli sereni e temperature estive e gradevoli. Vediamo nel dettaglio le previsioni Meteo per la giornata di oggi 7 agosto 2020. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Coronavirus, report del Ministero: indice di contagio sopra l’1 Meteo 7 agosto ... Leggi su bloglive

