Messi all’Inter, il sogno è sempre più realtà: il padre è ufficialmente “milanese” (Di venerdì 7 agosto 2020) Lionel Messi all'Inter, il sogno continua. Un nuovo capitolo dei rumors di mercato è destinato ad accendere le speranze, già molto alte, dei tifosi nerazzurri. Dopo le voci dell'acquisto di un immobile nel capoluogo lombardo da parte del padre, oggi sembra essere arrivata la conferma: "papà Messi" è ufficialmente "milanese".Messi all'Inter: più di un sognocaption id="attachment 998453" align="alignnone" width="481" Messi Inter (twitter)/captionDa quanto si apprende da La Gazzetta dello Sport, la pratica presso il Comune di Milano per l'acquisizione della casa, era stata avviata il 6 giugno, in gran silenzio, ma ora tutto è cambiato con la notizia che è diventata di pubblico dominio. Il ... Leggi su itasportpress

FBiasin : Il sondaggio lanciato da #DiarioAs 'Credi che ci siano possibilità concrete di vedere #Messi all'#Inter?'. ??No ?Sì - T_Russo_ : Di nuovo in tendenza #Messi all’Inter. Indovinate un po’ chi ha regalato la nuova maglia del Barcellona con il suo… - ItaSportPress : Messi all'Inter, il sogno è sempre più realtà: il padre è ufficialmente 'milanese' - - halajuventus : @EDINHOCSM @_enz29 avesse detto messi all inter sarebbe diventato più attendibile di di marzio - DomenicoZaccara : RT @Antonio88998281: È più probabile che la #Gioconda torni in Italia piuttosto che #Messi vada all’Inter. Leo chiuderà la carriera al Barc… -

