MES, la Grecia rifiuta e avvisa: “Sappiamo cosa significa quel prestito” (Di venerdì 7 agosto 2020) Anche nella versione light che è stata sponsorizzata da più parti, il MES sembra non convincere la Grecia che chiude la porta a doppia mandata alla possibilità di un eventuale utilizzo. “La Grecia ha vissuto col Mes per dieci anni…abbiamo la conoscenza che significa un memorandum, tanta pressione”. A sintetizzare il concetto, senza troppi giri di parole (anzi) è il Viceministro degli esteri greco Miltiadis Varvitsiotis, con delega alle politiche UE, in un’intervista al Tg2 spiegando la decisione del suo Paese di non chiedere un nuovo prestito al Meccanismo europeo di stabilità. Nelle scorse settimane Il primo ministro di centrodestra Kyriakos Mitsotakis aveva anticipato che il Paese “ha già fatto tanti sacrifici in cambio dei prestiti europei non vuole ... Leggi su quifinanza

Il film di Costa-Gavras propone lo sguardo di Varoufakis sulla crisi europea in merito al braccio di ferro fra Grecia e Troika nel 2015. Ma è uno sguardo che se illumina bene il blocco di potere vigen ...

