Megan Fox fa una dedica al nuovo fidanzato sui social. L'ex marito le risponde per le rime (Di venerdì 7 agosto 2020) Frecciatine social tra Megan Fox e l’ex marito Brian Austin Green. La star americana, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la prima foto insieme al nuovo fidanzato, il rapper texano Colson Baker, scrivendo: “Il mio cuore e tuo”. Immediata la replica dell’ex consorte, che pubblica le immagini dei suoi quattro figli e scrive: “Il mio cuore è loro”.“Un ragazzo terribilmente bello”, scrive l’attrice e modella parlando del suo nuovo amore, conosciuto con lo pseudonimo di Machine Gun Kelly. Il post ha raccolto oltre un milione di like e non è passato inosservato neanche agli occhi dell’ex marito, celebre attore diBeverly Hills 90210, che ha risposto con “dei ragazzi terribilmente ... Leggi su huffingtonpost

Frecciatine social tra Megan Fox e l'ex marito Brian Austin Green. La star americana, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la prima foto insieme al nuovo fidanzato, il rapper texano Colson ...

