Matteo Piantedosi è il nuovo prefetto di Roma. L'ex capo gabinetto del Viminale succede a Gerarda Pantaleone. Roma – Matteo Piantedosi è il nuovo prefetto di Roma. L'ex capo gabinetto del Viminale succede a Gerarda Pantaleone che è andata in pensione a fine luglio. La nomina è stata ratificata in Consiglio dei ministri. "Pronti a collaborare per il bene dei cittadini – si legge sul profilo Twitter di Virginia Raggi – ringrazio Gerarda Pantaleone per il lavoro svolto per l nostra città".

