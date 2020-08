Matteo non ce l’ha fatta, a 37 anni. Tutti lo ricordano e ringraziano per ciò che ha fatto per noi (Di venerdì 7 agosto 2020) La notizia che nessuno avrebbe mai voluto apprendere è purtroppo giunta: Matteo Losa non ce l’ha fatta ed è morto a soli 37 anni. L’uomo era uno scrittore ed un fotografo originario di Inveruno, un comune in provincia di Milano, ed era afflitto da un cancro. La brutta malattia non gli ha lasciato scampo e gli ha spezzato la sua giovane vita nella giornata di ieri, giovedì 6 agosto. Tantissimi i messaggi inviati per ricordarlo da Tutti coloro che gli hanno voluto un mondo di bene. In uno dei post pubblicati sul social network Facebook, si può ad esempio leggere: “Grazie per il tuo esempio, per la tua determinazione, grazie per averci mostrato che anche le cose più terribili possono essere affrontate con un sorriso, la tua forza di volontà era unica”. ... Leggi su caffeinamagazine

