Marvel's Avengers tra combattimenti, boss fight, missioni e molto altro in questi video di gameplay (Di venerdì 7 agosto 2020) La beta di Marvel's Avengers è ora disponibile e cominciano a fioccare diversi video di gameplay che mostrano tutto quello che c'è da fare nella versione di prova. I dettagli sono tanti e l'account YouTube di IGN ha suddiviso tutti i contenuti che i giocatori potranno provare.Tra questi troviamo un video dedicato alla storia iniziale di Hulk, con circa 21 minuti di gioco in cui il nostro eroe verde assieme a Kamala Khan se la deve vedere con diversi nemici prima di incontrare Tony Stark, ovvero Iron Man.Il video successivo ci consente di dare uno sguardo alla storia di Ms Marvel alle prese con la missione "Legami Mancanti" che ci catapulta in una delle missioni a giocatore singolo.Leggi altro... Leggi su eurogamer

MarvelNewsIT : La prima beta pre-order per PS4 di Marvel's Avengers inizia questa sera! Giocherete durante il weekend?… - unrasting : Ho il codice per la beta di Marvel's Avengers eppure non posso scaricarlo e sto morendo dentro tantissimo mannaggia a qualcuno - stevdanvers : RT @marvelusbucky: OH CHE BELLO qua ci nasce un thread: - x-men > avengers - loki villain >>>>>>>>> loki eroe - in generale i villain dell… - emicragno : RT @marvelusbucky: OH CHE BELLO qua ci nasce un thread: - x-men > avengers - loki villain >>>>>>>>> loki eroe - in generale i villain dell… - Tinychip12 : RT @marvelusbucky: OH CHE BELLO qua ci nasce un thread: - x-men > avengers - loki villain >>>>>>>>> loki eroe - in generale i villain dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel Avengers Marvel Avengers | La nostra prova della beta Tom's Hardware Italia Shang-Chi e il Mandarino potevano debuttare in The Avengers: i dettagli sul retroscena

Chris Fenton, ex presidente della casa di produzione cinese DMG Entertainment Motion Picture Group, ha svelato alcuni retroscena sulla sua collaborazione con i Marvel Studios per lo sviluppo di The Av ...

Black Widow: perché è improbabile che esca direttamente su Disney+

Un nuovo report di Screen Rant esamina perché è improbabile che Black Widow, al pari di Mulan, arrivi direttamente su Disney+, senza passare per la sala cinematografica. Sono in molti a chiedersi se B ...

Chris Fenton, ex presidente della casa di produzione cinese DMG Entertainment Motion Picture Group, ha svelato alcuni retroscena sulla sua collaborazione con i Marvel Studios per lo sviluppo di The Av ...Un nuovo report di Screen Rant esamina perché è improbabile che Black Widow, al pari di Mulan, arrivi direttamente su Disney+, senza passare per la sala cinematografica. Sono in molti a chiedersi se B ...