Marvel’s Avengers: ecco come sono stati scelti i personaggi (Di venerdì 7 agosto 2020) Sembra proprio che Marvel’s Avengers abbia avuto una complessa fase di scelta dei personaggi del roster. ecco i dettagli Negli ultimi tempi ci sono state diatribe piuttosto accese su Marvel’s Avengers a causa della notizia che Spider-Man sarà esclusiva delle versioni Playstation del gioco. Ciò, chiaramente, ha fatto storcere (e di molto) il naso ai giocatori al di fuori della sponda videoludica di Sony. Ad ogni modo, in questa news di oggi vi proponiamo alcune nuove informazioni sui personaggi di Marvel’s Avengers rilasciate dagli addetti ai lavori. Gli addetti ai lavori hanno parlato del roster dei personaggi di Marvel’s Avengers In una vasta intervista, il direttore ... Leggi su tuttotek

top10games_it : Novità #4: Marvel's Avengers - COMIC Book [Esclusiva - Giu_8 : RT @tech_gamingit: Questa sera, alle 20:00, non perdetevi la diretta con Tech Gaming di Marvel's Avengers! - tech_gamingit : Questa sera, alle 20:00, non perdetevi la diretta con Tech Gaming di Marvel's Avengers! - oOShinobi777Oo : Questa sera, alle 20:00, non perdetevi la diretta con Tech Gaming di Marvel's Avengers! - top10games_it : Novità #7: Marvel's Avengers - Deluxe Edition - Day-One - PlayStation 4 editore Square Enix EUR 90.98 -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel’s Avengers Marvel’s Avengers, il nuovo gioco sulle tracce dei Vendicatori: la prova su PlayStation 4 Corriere della Sera