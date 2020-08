Marroccu: “Con Nicola abbiamo patito le pene dell’inferno per conquistare la salvezza” (Di venerdì 7 agosto 2020) L’ormai ex direttore del Genoa Francesco Marroccu, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, all’indomani dell’addio consensuale con il Grifone: “Sono arrivato al Genoa probabilmente nel momento peggiore della stagione, eravamo ultimi con 10 punti. Ho partecipato al cambio dell’allenatore, con Nicola abbiamo patito le pene dell’inferno per conquistare la salvezza. Nel mercato di gennaio il nostro leitmotiv e’ stato prendere giocatori che, per motivi diversi, avevano un senso di appartenenza al Genoa. abbiamo quasi rifatto tutta la squadra, confermando gli elementi utili al calcio di Nicola”. Il direttore elogia l’operato del Genoa:”Il lavoro mio e di ... Leggi su alfredopedulla

