Mario Venuti con il coro lirico siciliano al teatro greco di Siracusa (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Festival lirico dei Teatri di Pietra, promosso e organizzato dal coro lirico siciliano, ritorna domenica 9 Agosto, con inizio alle 21, dopo il successo della prima edizione, nella splendida cornice del teatro greco di Siracusa con uno spettacolo del tutto innovativo: “Italian love songs”, contaminazioni tra pop e lirica con la partecipazione straordinaria di Mario Venuti che si esibirà in un repertorio del tutto inedito per lui. E hanno provato a lungo, nelle strutture messe a disposizione dell’hotel Le Palme di Catania, per mettere a punto uno spettacolo che si preannuncia unico e spettacolare soprattutto dal punto di vista vocale.La serata prevede un omaggio alla Canzone Italiana: le immortali melodie che ... Leggi su laprimapagina

GioFrazzica : Mario Venuti e Coro lirico siciliano al Teatro greco di Siracusa - danny_italy : RT @FvgEventi: Mario Venuti live in Piazza Unità (Tarvisio) / 12 agosto - FvgEventi : Mario Venuti live in Piazza Unità (Tarvisio) / 12 agosto - fragolelau : RT @mesmeri: “Perché essere felici per una vita intera sarebbe quasi insopportabile” lo dici tu, caro Mario Venuti. - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Mario Venuti - Veramente -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Venuti Mario Venuti, con il Coro lirico siciliano, al Teatro greco di Siracusa Siracusa News MARIO VENUTI CON IL CORO LIRICO SICILIANO AL TEATRO GRECO DI SIRACUSA

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, promosso e organizzato dal Coro Lirico Siciliano, ritorna domenica 9 Agosto, con inizio alle 21, dopo il successo della prima edizione, nella splendida cornice ...

Storie di Matteo Marani su Sky Sport, «9 Giugno 1940 - L'ultimo giorno di pace»

Il 9 giugno 1940, l’Italia visse il suo ultimo giorno di pace prima dell’ingresso nella seconda guerra mondiale. In quella domenica, lo sport ebbe uno spazio notevole, sempre poco indagato e pochissim ...

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, promosso e organizzato dal Coro Lirico Siciliano, ritorna domenica 9 Agosto, con inizio alle 21, dopo il successo della prima edizione, nella splendida cornice ...Il 9 giugno 1940, l’Italia visse il suo ultimo giorno di pace prima dell’ingresso nella seconda guerra mondiale. In quella domenica, lo sport ebbe uno spazio notevole, sempre poco indagato e pochissim ...