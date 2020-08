Marina militare, ballano al ritmo di Jerusalema mentre sono schierati per il saluto: il video fa il giro dei social e scatena le polemiche (Di venerdì 7 agosto 2020) I Marinai della Marina militare sono schierati con le divise bianche. Parte una musica in sottofondo. È la hit del momento, Jerusalema. La voce di una donna invita ad alzare il volume, mentre un’ufficiale compare nell’immagine e muove i primi passi del ballo di gruppo. La musica viene alzata e i Marinai iniziano tutti insieme la coreografia dell’estate 2020. Qualcuno tentenna, altri invece conoscono bene le mosse. Alla fine, comunque, scatta un applauso. È quanto si vede in un video che sta facendo il giro dei social scatenando le polemiche e che ritrae un episodio accaduto, con ogni probabilità, all’interno della Scuola ... Leggi su ilfattoquotidiano

dok2172 : RT @RadioSavana: La Marina Militare dell'Italia si dà al ballo dell'estate. Siamo sotto attacco, è in corso un invasione indiscriminata, co… - dok2172 : RT @GiancarloDeRisi: La Marina Militare si dà al ballo dell’estate, divisa umiliata: ecco perché nessuno difende i nostri confini [La Marin… - Ziafranci1 : RT @RadioSavana: La Marina Militare dell'Italia si dà al ballo dell'estate. Siamo sotto attacco, è in corso un invasione indiscriminata, co… - Rocco_Minafra : @RadioSavana Bisogna ammettere che la stessa Marina militare 4 anni fa aveva pubblicato questo video spot alquanto… - vale2bertoni : RT @RadioSavana: La Marina Militare dell'Italia si dà al ballo dell'estate. Siamo sotto attacco, è in corso un invasione indiscriminata, co… -