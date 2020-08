Maria De Filippi: "Dissi io a Emma Marrone che Stefano si era innamorato di Belen" (Di venerdì 7 agosto 2020) Maria De Filippi si sta rilassando in attesa di prepararsi a una stagione televisiva che la vedrà ancora una volta al timone di Tù Sì Que Vales e di Uomini e Donne, mentre C'è posta per te è al momento fermo in quanto la conduttrice non vuole rinunciare al pubblico in studio.Intervistata da Gente, la moglie di Maurizio Costanzo ha rivelato di avere avuto un ruolo fondamentale anche nella vita privata delle sue creature da palcoscenico: in particolare, ha riferito di aver detto lei in persona a Emma Marrone che Stefano De Martino si era invaghito di Belen Rodriguez. “Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: “Cosa stai combinando?”. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad ... Leggi su blogo

