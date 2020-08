Marco Malapelle morto a 33 anni, aveva lavorato in Un posto al sole e L'amica geniale (Di venerdì 7 agosto 2020) Marco Malapelle è morto il 5 agosto 2020: aveva lavorato dietro le quinte di Un posto al sole, L'amica geniale e alcune delle maggiori produzioni napoletane degli ultimi anni. Marco Malapelle è morto il 5 agosto 2020 a soli 33 anni a causa di un tumore. Il giovane era macchinista, attrezzista, responsabile della sicurezza e occasionalmente aveva lavorato come comparsa. Molto conosciuto nell'ambiente cinematografico e televisivo napoletano per il suo lavoro dietro le quinte, aveva lavorato sul set de L'amica geniale e Un ... Leggi su movieplayer

infoitcultura : Marco Malapelle, morto l’attore di Un Posto al Sole e Amica Geniale - infoitcultura : Morto Marco Malapelle: aveva lavorato in Un Posto al Sole - infoitcultura : Morte Marco Malapelle, l’addio degli attori di Un Posto al Sole a ‘O Gemello, scomparso prematuramente - zazoomblog : Morto Marco Malapelle: aveva lavorato in Un Posto al Sole - #Morto #Marco #Malapelle: #aveva - magicaGrmente22 : Lutto nel mondo dello spettacolo: l’attore Marco Malapelle muore a 30 anni -