Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Torino (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Torino ha assunto Marco Giampaolo come suo nuovo allenatore per le prossime due stagioni. L’ex allenatore di Milan e Sampdoria ricoprirà il posto lasciato a fine stagione da Moreno Longo, subentrato a campionato in corso dopo l’esonero di Walter Leggi su ilpost

