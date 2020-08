Maradona Jr: “Il Barcellona di Setién sono undici giocatori, il Napoli invece una famiglia” (Di venerdì 7 agosto 2020) In un’intervista a Sport, Maradona Jr ha parlato della gara tra Napoli e Barcellona in programma domani sera al Camp Nou “Il Barcellona ha una rosa spettacolare ed è avvantaggiato dall’1-1 dell’andata, ma allo stesso tempo prende gol contro chiunque e non vive un buon momento a livello psicologico. Anche per questo dico che il Napoli al Camp Nou farà almeno una rete”. Messi? “Lasciatemi dire che è stato meraviglioso vedere Leo nel tempio di mio padre all’andata. Chi critica Messi in Argentina comunque non capisce nulla di calcio. Messi è una stella, un fenomeno, Cristiano Ronaldo neanche gli si avvicina”. Gattuso? “Gattuso è riuscito a risolvere i problemi dello spogliatoio e a restituire la fiducia ai suoi ... Leggi su ilnapolista

